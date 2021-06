Zona bianca da oggi per 13 regioni: «Ma si richiude in caso di variante»

Tredici in zona bianca e 8 in giallo: anche i numeri delle Regioni ora non lasciano più dubbi. Da oggi l’Italia, finalmente, è per la maggior parte in zona bianca. Passano nella fascia di minor rischio anche Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento. Un traguardo guadagnato con dati al di sotto della soglia di guardia (meno di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti) confermati per tre settimane. Numeri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati