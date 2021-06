Zona bianca, ripartono parchi a tema e piscine: ma in giostra solo i familiari. Tutte le regole

Il bianco è il confine che segna l'inizio della fase vitale, esprime speranza per il futuro, fiducia nel prossimo e nel mondo in genere. Tradotto si torna alla vita. Quella che il Covid ha negato per un anno e mezzo, cambiando le abitudini e chiudendo tutti in casa. Da ieri il Lazio ha riaperto: niente più coprifuoco, ok alle tavolate al ristorante (anche se per ora solo all'aperto, al chiuso il limite massimo è sempre sei persone). I numeri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati