Natale in zona gialla o arancione, le differenze di regole e le regioni a rischio: dalla Liguria al Friuli (ma anche Lazio e Lombardia)

La Calabria è passata in zona gialla, la Provincia autonoma di Trento è vicinissima. Bolzano e Friuli-Venezia Giulia restano in giallo ma se i ricoveri cresceranno rischieranno l'arancione a Natale. Delle altre hanno un tasso di occupazione dei posti letto che, se continuerà a crescere, potrebbe portare al passaggio in giallo entro fine anno il Lazio (ma la Regione lo ha escluso), la Liguria, la Lombardia, le Marche e il Veneto.

