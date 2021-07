Zona gialla, contagi in crescita: quattro regioni a rischio, ma i governatori chiedono nuovi parametri. Le regole

Quasi il 75 per cento: si avvicina la zona gialla? E' il tasso di aumento dei nuovi contagi registrati in Italia tra questa settimana e quella precedente. Un dato rilevante che ha già portato la Penisola a sfondare nuovamente la soglia dei 2mila casi (ieri +2.153), ovvero più del doppio della settimana precedente e, ancora peggio, rispetto al 28 giugno scorso quando si era toccato il punto più basso da mesi: 389. Un'impennata che, per come è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati