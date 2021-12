Zona gialla: Lombardia, Veneto e Calabria cambieranno colore. Lazio bianco, Friuli verso l'arancione

Il Veneto segna un balzo preoccupante dei casi positivi al Covid : Sono 2.960 contro i 1.709 di ieri. Attualmente i postiivi sono 40.648. Crescita costante dei contagi e primi casi Omicron. Le terapie intensive sono già sopra soglia (al 12%) mentre i ricoveri ordinari hanno raggiunto quota 11%. «Se guardiamo in prospettiva e manteniamo questi incrementi quotidiani sicuramente per Natale il Veneto sarà in zona gialla». Lo dice il presidente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati