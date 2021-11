Zona gialla, restrizioni solo per i non vaccinati. Toti: «Come Regioni lo chiederemo al governo»

Dalla zona gialla fino alla zona rossa, le restrizioni devono valere solo per chi non è vaccinato. Cresce il fronte di chi chiede di trattare chi si è vaccinato contro il Covid in modo diverso, e più restrittivo, rispetto a chi non si è vaccinato. È questa l'opzione che vogliono mettere in campo le regioni. «Ero al telefono con Fedriga fino a pochi minuti fa. Quello che deve essere chiaro a tutti è che chiederemo come Regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore, se devono valere per qualcuno, valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per le persone che lo hanno correttamente fatto». Lo ha detto il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti a margine dell'inaugurazione del salone Orientamenti.

«Non vorrei riparlare di chiusure - ha precisato ancora - ma se qualcuno deve essere convinto sono coloro che non si sono vaccinati, se le misure devono essere prese devono essere prese solo per i non vaccinati e non certo per chi ha fatto fino in fondo il suo dovere».

Dello stesso avviso il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga: «Le restrizioni non possono essere a carico dei vaccinati, sarebbe eccessivo far pesare la situazione a chi si è fatto due o addirittura tre dosi proteggendo se stesso e la comunità». «Non sto parlando di maggiori restrizioni per i non vaccinati - precisa il governatore del Friuli-Venezia Giulia - ma di maggiore apertura per i vaccinati.

«Siamo all'inizio della quarta ondata del Covid. Da mesi diciamo che bisogna conviverci. L'unico modo per conviverci - piaccia o non piaccia - è il vaccino. Bisogna, dunque, accelerare sulla terza dose. E bisogna dire che le restrizioni devono essere come in Austria: sei vaccinato? Ti muovi liberamente. Non sei vaccinato? Vai in lockdown». Così Matteo Renzi nella enews.