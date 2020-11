Campania rossa, Toscana in bilico. Emilia, Friuli e Marche arancioni

Campania e Toscana probabili regioni rosse. I dati forniti dalle due Regioni sono infatti compatibili con l'attribuzione delle misure più restrittive. Lo si apprende da fonti della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio Covid. Emilia-Romagna, Friuli e Marche potrebbero diventare zona arancione. I dati sono al momento al vaglio del Cts.

La valutazione - spiegano dal Comitato tecnico-scientifico riunito da appena mezz'ora per l'analisi dei dati Covid dell'ultima settimana inviati dalle Regioni - è ancora in corso. E in ogni caso la decisione spetterà solo al ministro della Salute con ordinanza, così come avvenuto a inizio settimana. Intanto fonti vicine al governatore della Regione Campania De Luca confermano a Radiocor che «non è ancora arrivata alcuna indicazione», mentre la Toscana sceglie il profilo basso e non commenta.

De Luca attacca il governo

«Fatti salvi 3-4 ministri non è un governo, anziché andare allo sbaraglio sarebbe meglio avere un Governo che non produca il caos che è stato prodotto in Italia. In queste condizioni meglio mandare a casa il Governo», attacca il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. «Se bisogna stare al governo con questi personaggi sarebbe meglio mandare a casa questo governo - ha sottolineato - perchè non è tollerabile, ho detto a qualche esponente del Pd, alcun rapporto di collaborazione con ministri come Spadafora che ha raccontato bestialità o con il signore di cui ho fatto il nome (Luigi Di Maio, ndr) che ho sfidato ad un dibattitto pubblico già anni fa e rinnovo l'invito in diretta tv sperando che non faccia il coniglio come ha fatto nei 3-4 anni precedenti».

