Filippine: almeno 11 morti e 300 intossicati per aver bevuto liquore al cocco

Almeno 11 persone sono morte e altre 300 sono state ricoverate negli ospedali delle Filippine per poter ricevere cure mediche dopo aver bevuto del liquore al cocco, secondo quanto riferito da Reuters.



I fatti si sono svolti a Laguna e Quezon, due province a sud di Manila, dove tutti gli intervenuti a una festa hanno consumato lambanog contenente probabilmente un alto livello di metanolo. Il lambanog è un liquore tradizionale filippino molto popolare e viene consumato durante le vacanze e le celebrazioni.



Il portavoce del Philippine General Hospital della capitale, Jose Jonas Del Rosario ha spiegato che nove degli intossicati versano in condizioni critiche. «Abbiamo chiesto a molti dei nostri medici fuori per ferie di rientrare al lavoro per far fronte a questa emergenza», ha aggiunto.



Tutti i ricoverati hanno bevuto la stessa marca di liquore che era stata acquistata nella zona, ha dichiarato la polizia. Il governo locale ha imposto un divieto immediato alla vendita della bevanda, che è molto utilizzata durante queste vacanze natalizie. In genere questo tipo di liquore viene prodotto in casa dalla gente del posto, per questo il governo aveva precedentemente messo in guardia contro la vendita di bevande alcoliche non registrate che contengono metanolo come additivo.

















