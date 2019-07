Usa, 4 luglio: violenti scontri davanti alla Casa Bianca, bruciata una bandiera americana. Virginia, accoltellati in centro medico

E, in Virginia, un uomo è stato arrestato dopo che diverse persone sono state accoltellate in un centro medico a Petersburg. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti e i motivi dell'attacco.

Venerdì 5 Luglio 2019, 00:29 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 06:30

