A New York tornano i matrimoni: «Massimo 150 persone, tamponi a tutti e si balla solo a distanza»

In piena pandemia, a New York tornano i matrimoni, ma con regole ferree. Lo Stato del Governatore Andrew Cuomo, con una nuova ordinanza valida dal 15 marzo, consente la ripresa delle feste di matrimonio fino a 150 persone, nonostante i dati sui contagi siano tutt'altro che incoraggianti. Ma per sposarsi e organizzare le proprie nozze, serviranno misure di sicurezza precise, a partire dai tamponi.

Tutti i partecipanti ai matrimoni (o a qualsiasi evento con catering) dovranno infatti avere un tampone molecolare negativo entro le 72 ore precedenti all'evento, oppure un tampone rapido negativo entro le 6 ore. I dipendenti e il personale del luogo della festa devono essere testati almeno ogni due settimane, tranne chi ha già ricevuto il vaccino da almeno 14 giorni, scrive il Guardian.

Resta l'obbligo di mascherina, tranne quando si è seduti e si mangia o beve rigorosamente al tavolo assegnato, ad una distanza di almeno un metro e mezzo dagli altri invitati che non fanno parte della propria famiglia. Anche i tavoli dovranno essere distanti almeno un metro e mezzo. Nel caso ci sia musica dal vivo, gli artisti devono essere separati e lontani dagli ospiti, ad una distanza di non meno di tre metri o con una barriera fisica. Si può ballare, ma solo con le persone presenti al proprio tavolo, e solo in alcune "zone di ballo" contrassegnate.

Insomma, non certo la festa di matrimonio da sogno che in tanti sperano, ma di questi tempi è già qualcosa. Le regole sono state pensate per evitare che i matrimoni diventino dei maxi-focolai: il Governatore Cuomo ha detto che la priorità è far ripartire l'economia ma guardando anche alla salute pubblica. «I contagi diminuiscono e i vaccinati salgono, continueremo a riaprire diversi settori dell'economia e concentreremo i nostri sforzi sulla ricostruzione del nostro Stato, meglio di prima», le sue parole.

