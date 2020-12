A Zanzibar il Covid non esiste, lo strano caso dell'isola che non conta i dati: dopo erbe e preghiere niente mascherine e locali aperti

A Zanzibar, dove non si vedono mascherine sul volto o distanziamento tra le persone, sembra che il coronavirus non esista. Un vero e proprio paradiso apparentemente non toccato dalla pandemia. Stando ai dati delle autorità locali, dal mese di maggio gli abitanti affrontano il virus con preghiere ed erbe e dal mese di maggio la vita è tornata alla normalità con locali aperti e flussi di turisti.

Zanzibar è l'isola principale dell'omonimo arcipelago in Tanzania, nell'Africa orientale. Spiagge da sogno e mare cristallino a cui si aggiungono feste in discoteca senza limitazioni. Il presidente della Tanzania John Magufuli non conta più casi di contagio dalla scorsa primavera, sostenendo che il Paese ha eliminato il Covid dopo tre giorni di digiuno e preghiere. Fino ad allora la Tanzania aveva registrato 509 casi di coronavirus e 21 morti.

Le autorità hanno anche messo in dubbio la validità dei tamponi, parlando di false positività e non si stanno impegnando per un piano vaccini. Quest'isola Covid-free sulla carta, tuttavia, è sconsigliata proprio per l'atteggiamento poco chiaro. Proprio laddove i turisti sarebbero ben accetti, non c'è certezza di stare al sicuro una volta arrivati. Mancano le più normali misure di precauzione e la Farnesina ricorda che «in assenza di informazioni ufficiali sull’effettivo andamento dell’epidemia in Tanzania, si raccomanda di evitare i viaggi non essenziali nel Paese, ricordando che, in base alla normativa italiana, sono tuttora vietati gli spostamenti per turismo verso i Paesi extraeuropei».

