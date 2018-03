Abbandonano il neonato ancora con il cordone ombelicale attaccato, un video incastra due donne

Lunedì 19 Marzo 2018, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 12:59

Appena nato è statonella sala d'aspetto di un. Unè stato lasciato all'interno dell'edificio con ancora ilattaccato probabilmente da sua madre e da una complice, come mostra un filmato.La polizia ha subito attivato le indagini dopo il ritrovamento presso il Jersey General Hospital a St Helier, nelle Isole del Canale (un gruppo di isole nel Canale della Manica). Un video mostra due donne allontanarsi dal nosocomio e una delle due potrebbe proprio essere la mamma. Nelle immagini hanno un bimbo in mano proprio nell'orario in cui il piccolo sarebbe stato abbandonato.La polizia ha diffuso le immagini in rete e ha chiesto a chiunque avesse notato qualcosa di insolito la notte tra sabato e domenica nel pressi di quel pronto soccorso di farsi vivi per testimoniare.