Usa, l'Oklahoma vieta l'aborto: pene fino a 10 anni per i medici. Diecimila dollari ai cittadini che denunciano interruzioni illegali

Il governatore Kevin Stitt dell'Oklahoma ha firmato mercoledì un disegno di legge che vieta quasi tutti gli aborti a partire dalla fecondazione. La nuova legge, che entra in vigore immediatamente, è il divieto di aborto più restrittivo del Paese. La legge prevede eccezioni nei casi in cui l'aborto è necessario per salvare la vita della madre, o nei casi di stupro o incesto se sono stati denunciati alle forze dell'ordine. «Dal momento in cui la vita inizia al concepimento abbiamo la responsabilità come esseri umani di fare tutto il possibile per proteggere la vita di quel bambino e la vita della madre», ha detto il signor Stitt dopo aver firmato il disegno di legge. «Se altri stati vogliono approvare leggi diverse, questo è un loro diritto, ma in Oklahoma ci alzeremo sempre in piedi per tutta la vita».

Approvata dalla legislatura dell'Oklahoma giovedì scorso, la legge vuole aggirare il diritto costituzionale all'aborto. I funzionari statali non possono sporgere denuncia. La legge, che è entrata immediatamente in vigore, prevede anche che privati cittadini possano avviare cause civili, con risarcimenti fino a 10mila dollari, contro persone ritenute responsabili di aver praticato o aiutato interruzioni di gravidanza. Non sarà possibile però fare causa alle donne.

Il provvedimento è ispirato alla legge contro le interruzioni di gravidanza del Texas, dove sono vietate dopo la sesta settimana, ma si spinge anche oltre. La Corte Supremavuole capovolgere la Roe v. Wade, la storica sentenza del 1973 che ha legalizzato l'aborto negli Stati Uniti.

Gli operatori sanitari hanno espresso forte indignazione. «I politici dell'Oklahoma, dal governatore in giù, sono determinati a togliere i diritti a chiunque possa rimanere incinta», ha affermato Emily Wales, presidente e amministratore delegato di Planned Parenthood Great Plains. «Oggi, per la prima volta in quasi 50 anni, l'aborto è illegale, in ogni fase della gravidanza, in uno stato americano». L'Oklahoma è stato in testa a un gruppo di Stati a guida repubblicana che hanno approvato leggi che vietano l'aborto. Una bozza di parere trapelata questo mese in un caso riguardante una legge del Mississippi che vieta l'aborto dopo 15 settimane di gravidanza ha suggerito che la maggioranza dei giudici era pronta a firmare. Già quest'anno il governatore ha firmato un divieto di aborto che include sanzioni penali e un divieto di sei settimane che si basa sull'applicazione dei civili.

Il meccanismo di esecuzione delle cause civili consente alla legge di eludere le sfide giudiziarie che in passato hanno bloccato i divieti di aborto. I divieti dell'Oklahoma sono modellati su una legge del Texas che consente alle persone di citare in giudizio i fornitori di aborti che offrono la procedura dopo che è stata rilevata l'attività cardiaca fetale, a circa sei settimane dall'inizio della gravidanza. La Corte Suprema ha rifiutato di bloccare l'applicazione di tale legge. Wendi Stearman, lo sponsor del disegno di legge all'Oklahoma House, ha pubblicato su Twitter la foto di un neonato per celebrare la firma della legge da parte del governatore. «Il successo di questo disegno di legge è il risultato diretto del popolo dell'Oklahoma che ha fatto sapere ai propri rappresentanti che i cittadini dell'Oklahoma apprezzano la VITA», ha scritto . «Continua così, Oklahoma!».

Il disegno di legge è stato approvato in modo schiacciante alla Camera dell'Oklahoma con un voto di 73 contro 16, dopo che i suoi sostenitori, che credono che l'aborto sia un omicidio, si sono espressi a suo favore. «Non può esserci niente di più alto o più critico della difesa della vita innocente e non ancora nata», ha detto il rappresentante statale Jim Olsen, un repubblicano, all'aula della Camera.

I fornitori di aborti hanno avvertito che i divieti in Oklahoma metteranno sotto stress l'intera regione; dopo il divieto in Texas, molte donne in cerca di aborti si sono riversate oltre il confine tra gli stati. «Stiamo assistendo all'inizio di un effetto domino che si diffonderà in tutto il sud e nel Midwest», ha affermato Nancy Northup, presidente e amministratore delegato del Center for Reproductive Rights. «In questo momento, i pazienti in Oklahoma vengono gettati in uno stato di caos e paura. Quel caos si intensificherà solo quando anche gli stati circostanti interromperanno l'accesso». Planned Parenthood ha osservato che il giorno dopo l'entrata in vigore del divieto di sei settimane in Oklahoma, la Tulsa Women's Reproductive Clinic è stata costretta a cancellare 35 appuntamenti e mandare a casa 10 pazienti perché le gravidanze erano troppo avanzate per essere affrontate dalla clinica senza infrangere i limiti gestazionali della legge.

Solo in otto Stati il diritto all'aborto è protetto da statuti, nella costituzione, o altre leggi. California, Connecticut, Hawaii, New Jersey, New York, Oregon, Vermont e Washington. Poi ci sono quattordici Stati dove il diritto è protetto ma ci sono limitazioni nell'accesso alle cure: il Distretto di Columbia, Alaska, Colorado, Delaware, Distretto di Columbia, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada e Rhode Island.