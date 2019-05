Abusa per anni dei figli con la complicità della moglie e della ex: condannato a 341 anni di carcere

Venerdì 31 Maggio 2019, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2019 20:16

Un padre che per 12 anni ha costretto i suoi figli a fare sesso con lui, sua moglie, ex moglie è stato imprigionato per 341 anni e 95 capi di imputazione., 52 anni, è stato condannato martedì dopo aver ricostruito tutti gli abusi che ha portato avanti negli anni. Sena, di, ha filmato tutte le violenze che ha costretto a subire ai figli con la partecipazione della attuale compagna e della sua ex. Il giudiceha detto alla corte che è una persona “pericolosa” e “molto perversa”, condannato per 95 reati sessuali. Il procuratoreha detto alla corte: «Sappiamo chi è perché lo ha dimostrato per oltre un decennio. Tutto ciò è stato fatto senza preoccupazione per i bambini o per chiunque altro. Questo è ciò che voleva, ed è ciò che ha ottenuto».L’orribile abuso è stato finalmente scoperto nel settembre 2014 durante un raid della Swat nel caravan di Sena nella base aerea di. I funzionari hanno ottenuto riprese video delle aggressioni sessuali. La moglie dell’orco, 53 anni (nel frattempo deceduta), e l’ex moglie, 48 anni, sono state condannate all’ergastolo prima dell’udienza di martedì. Entrambe le donne avevano patteggiato e si sono viste pronunciare una sola condanna a vita per aver permesso che l’abuso si verificasse. Poco prima dell’arresto Sena, ha raccontato e pubblicato regolarmente su Facebook l’amore per la sua famiglia. Ha detto che suo figlio stava imparando una “preziosa lezione” dopo essere stato costretto a ripulire la casa perché aveva fatto un disastro, e aveva scritto che lui e Deborah «sono la miglior coppia del mondo». Ora «rinchiuso per sempre in carcere non potrà più far male», è quello che pensa l’intera comunità rimasta sbalordita per i fatti usciti allo scoperto.