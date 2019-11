Abusa della sorellina adottiva di 6 anni e la uccide, 14enne condannato

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AvrebbeinveceUn ragazzo diha abusato di unacasa di famiglia a, nel Tennessee. I fatti risalgono al 2015, quando il ragazzo era in affidamento, così come gli altri due fratellini di 6 e di 9 anni.Oggi il giovane ha 18 anni ed è accusato di abusi su minori, per questo è stato sottoposto a un regolare processo. Antonio Evans avrebbe approfittato dell'assenza della madre adottiva per picchiare prima e poi stuprare i suoi fratellini. Pare che il ragazzo si sia scagliato con calci e pugni sui due bambini, poi ha preso di mira la piccola di appena 6 anni e ha fatto sesso con lei, come riporta anche la stampa locale Quando la donna è tornata in casa ha trovato in piccoli in gravi condizioni ha chiamato la polizia. La bambina è morta pochi giorni dopo in ospedale, le lesioni causate dal 14enne erano troppo gravi, mentre sebbene fosse in condizioni critiche, il fratellino riuscì a salvarsi. Pare che l'adolescente avesse anche minacciato i bambini dopo averli picchiati, dicendo loro che se avessero parlato sarebbe accaduto di peggio. Oggi Evans è stato condannato a 30 anni di carcere.