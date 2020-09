Star del meteo si toglie la vita dopo la morte del figlio: «Il mio cervello si è rotto»

«Non ne posso più, il mio cervello si è rotto». L'ultimo messaggio di Kelly Plasker, meteoreloga televisiva che si è tolta la vita domenica all'età di 42, è un disperato grido di aiuto. Due anni fa suo figlio Thomas si era suicidato a 19 anni, un dolore troppo grande per lei, che si è aggiunto all'ingombrante ricordo di una serie di abusi subiti quando era ragazzina.

Nel messaggio postato su Facebook poco prima di togliersi la vita, Kelly ha raccontato di come il maestro della banda scolastica avesse completamente monopolizzato la sua vita: «Lui aveva il doppio dei miei anni e avrebbe dovuto prendersi cura di me, invece mi guardava come nessun uomo avrebbe dovuto guardare una bambina - scrive Kelly nel suo messaggio di addio -. Questa relaizone fatta di abusi è andata avanti per 5 anni, durante i quali ero sotto il suo più completo controllo. Mi ha riempito di promesse, ma solo dopo mi sono resa conto che mi aveva rubato il futuro». «Grazie a tutti - conclude Kelly - avevo bisogno di tirare fuori questa cosa come ultima confessione per i miei peccati. Vi voglio bene, ma il non posso più sostenere una situazione del genere. Il mio cervello si è rotto».

La morte della meteorologa del Texas, volto noto di KCBD News Channel 11, ha commosso l'America. La notizia è stata data dalla tv che l'ha lanciata. «La sua morte improvvisa ci ha spezzato il cuore, era una luce luminosa nelle mattine dei weekend e nelle nostre vite», ha detto la conduttrice della rete Kase Wilbanks. «Nei tre anni in cui è andata in onda ci ha mostrato tutta la sua passione per il meteo, che ci trasmetteva dalle sue previsioni che ci preparavano per i giorni a seguire. La KCBD sarà per sempre grata del suo amore e della sua passione». Il canale ha condiviso anche i contatti del numero nazionale per la prevenzione dei suicidi.





