Due persone sono state accoltellate nel prestigioso Museum of Modern Art di New York (MOMA), a seguito del quale il museo è stato evacuato, secondo quanto ha riferito la polizia ripresa dai media locali.

Le vittime, due donne che sono state trasferite nel vicino ospedale di Bellevue, sono «in condizioni stabili» come ha confermato all'AFP un portavoce del dipartimento di polizia di New York.

La polizia non ha identificato le vittime dell'attacco avvenuto alle 16:16 ora locale. Il portavoce della polizia ha raccontato all'AFP che non ci sono ancora stati arresti e non ha fornito dettagli su quale potrebbe essere la motivazione dell'attacco.

I media statunitensi, tuttavia, hanno riferito che la polizia aveva identificato un sospetto. In un tweet, il NYPD ha chiesto alle persone di evitare l'area in cui si trova il MOMA «a causa di un'indagine della polizia».

Fonti dei media locali hanno sottolineato che le autorità stanno cercando un uomo con un berretto di lana nero che potrebbe essere stato l'autore dell'attacco.