«Hai molestato uno studente di 12 anni», prof chiede scusa alla famiglia e poi si uccide

Venerdì 19 Ottobre 2018, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 19:56

Accusato di aver molestato uno studente di 12 anni, insegnante scrive una lettera di scuse alla famiglia del ragazzo e poi si uccide. Zachary Meadors, 28 anni, è stato trovato morto a causa di una ferita di arma da fuoco che si sarebbe autoinflitta. Meadors, di Lawrenceville, Georgia, si era scusato per tutte le sofferenze che aveva arrecato e poco dopo si è ucciso.Aveva pianificato tutto, al punto che in una seconda lettera aveva scritto una sorta di testamento per la famiglia. Come riporta Metro. L'insegnante di inglese presso la Freedom Middle School, era sospettato di aver abusato sessualmente di un suo studente. Due colleghi e i dirigenti scolatici hanno fatto la denuncia, e la polizia stava indagando sul caso.Accuse molto dure a cui il 28enne non ha retto e dopo aver chiesto scusa ai genitori della presunta vittima per quello che stavano vivendo a causa sua si è tolto la vita. La polizia sta però continuando a portare avanti le indagini per capire se ci sia stata una reale molestia.