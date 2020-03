Acquista un panino e due biglietti della lotteria: vince due premi da 10 e 500.000 dollari

Un residente della contea di Muskegon, Michigan, USA «ha avuto un pranzo fortunato», secondo quanto ha riferito la Michigan Lottery Connect. L'uomo di 62 anni ha comprato due biglietti della lotteria con il resto che gli era rimasto dopo aver acquistato un panino e ha vinto 10 dollari con il primo e un sostanzioso premio di 500.000 dollari con il secondo.



«Avevo ancora qualche moneta, quindi ho comprato due biglietti. Ho vinto 10 dollari con il primo biglietto e ho pensato. Quando ho grattato il secondo biglietto, poi, non potevo credere ai miei occhi», ha ricordato l'americano. «Vincere mi dà l'opportunità di ritirarmi prima dal lavoro», ha aggiunto.



Il fortunato, che ha già riscosso il suo premio in una sede della lotteria locale, prevede di utilizzare parte dei suoi guadagni per acquistare una nuova auto e un motoscafo vintage, conservando il resto della vincita. © RIPRODUZIONE RISERVATA