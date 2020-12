Uccide un afroamericano disarmato in garage, il poliziotto Adam Coy licenziato

Adam Coy, il poliziotto che una settimana fa ha colpito e ucciso l'afroamericano Andre Maurice Hill a Columbus, è stato licenziato. Lo riporta la Cnn. L'ennesima uccisione di un nero disarmato, la seconda in meno di un mese nella stessa città dell'Ohio, aveva creato rabbia e costernazione.

NEW: Columbus, Ohio, public safety director terminates Columbus police officer Adam Coy after Coy shot and killed Andre Hill, an unarmed Black man, last week. https://t.co/syIi5UEEmR

Dallas, agente uccide ragazzino afroamericano: licenziato

Il video ripreso dalle telecamere dell'agente aveva mostrato che Hill era andato incontro a Coy nel garage di un'abitazione con il suo cellulare illuminato nella mano sinistra ed era stato colpito pochi secondi dopo da diversi spari. Il poliziotto si trovava sul posto per una chiamata non di emergenza. Tre settimane fa, sempre a Columbus, la polizia ha ucciso Casey Goodson Jr, 23 anni: aveva un panino in mano che un agente ha scambiato per una pistola.

Andre Hill was killed by @ColumbusPolice Ofc. Adam Coy yesterday! Coy opened fire 10 seconds after initial contact — while Andre held a phone, NOT a weapon! He was a guest of the homeowners and posed no threat! Andre’s family is distraught and we will get #JusticeForAndreHill pic.twitter.com/1JfVY4huSy

— Ben Crump (@AttorneyCrump) December 24, 2020