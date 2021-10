Adolescente americano salva tre famiglie da un condominio in fiamme

Un americano di 19 anni ha salvato la vita a tre famiglie (cinque persone, tra cui due bambini) di un condominio che ha preso fuoco nella città di St. Martinville, in Louisiana, secondo quanto riportato dai media locali.

L'adolescente stava per andare al lavoro alle cinque del mattino quando ha sentito la nonna urlare e ha notato che tutto il suo appartamento era pieno di fumo. Così il giovane si è recato di corsa a casa dei vicini per svegliarli.

APPROFONDIMENTI LE CONDANNE Simula il suicidio per evitare il carcere per frode, condannato per... IL CASO Donna si presenta alla polizia: «Sono io quella bambina... IL SOPRAVVISSUTO Un uomo precipita dal nono piano: finisce su una Bmw, salvo per... IL GIALLO Arriva la polizia, si suicida il marito di un'influencer di...

Gli stessi hanno affermano di non essersi resi conto che il loro appartamento era in fiamme fino a quando non hanno sentito il giovane bussare alla porta, poiché i rilevatori di fumo non funzionavano. Il ragazzo desidera rimanere anonimo e afferma di aver fatto ciò che spera che chiunque altro avrebbe fatto in quella situazione. «Sono felice di essere stato in grado di salvarli tutti», ha concluso.