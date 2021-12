Adolescente muore cadendo in mare da una nave da crociera di ritorno a Miami

Un adolescente di 15 anni è morto dopo essere caduto in mare da una nave da crociera che stava tornando a Miami, Usa, dopo un viaggio di cinque giorni tra i Caraibi e le Bahamas.

Il video

Il ragazzo è caduto intorno alle 19:30 (ora locale). Secondo quanto ha riferito la compagnia a Fox News potrebbe trattarsi di un suicidio. Un passeggero della nave ha catturato in video il momento in cui è stato dato l'annuncio che un passeggero era caduto in acqua.

Il Crew Center intorno alle 19:30, infatti, ha rivolto ai passeggeri l'allarme «Uomo in mare». Dal video pubblicato sui social si vede la reazione di una passeggera quando ha ricevuto la notizia della tragedia.