Adolescente muore per l'esplosione del suo cellulare mentre ascoltava la musica sul suo letto

Martedì 1 Ottobre 2019, 13:24

Un'adolescente di 14 anni del Kazakistan, Alua Asetkyzy Abzalbek, è morta a seguito dell'esplosione della batteria del suo telefono cellulare, mentre era in carica appoggiato sul cuscino del suo letto. Da quanto raccontano i media locali, sembra che la ragazza stesse ascoltando della musica dal dispositivo, quando si è addormentata con il cellulare acceso. Il corpo dell'adolescente è stato trovato senza vita il mattino seguente nella sua abitazione nella città di Bastobe.Ore dopo il ritrovamento, esperti forensi hanno confermato che il cellulare è esploso nelle prime ore del mattino a causa del surriscaldamento della batteria durante il processo di ricarica. Finora, le autorità non hanno rivelato il marchio del telefono e non hanno specificato se la minore era solita utilizzare un caricabatterie originale o meno.Il caso si aggiunge a dozzine di incidenti simili segnalati negli ultimi mesi in diverse parti del mondo. Numerose indagini hanno messo in guardia sui rischi derivanti dall'uso di caricabatterie generici poiché la maggior parte di questo tipo di prodotti non supera i test di sicurezza di base e pertanto il rischio di subire incidenti è più alto.