Adolescente muore per le troppe ore trascorse a giocare ai videogiochi

Un adolescente tailandese è deceduto nella sua abitazione a causa di una lesione cerebrale dovuta alle lunghe ore trascorse a giocare ai videogiochi, secondo quanto raccontato da Daily Mail.

Il corpo senza vita di Piyamat Harikun, 17 anni e residente in una delle città di Udon Thani, è stato trovato dai suoi genitori nella sua camera di fronte al PC.

L'uomo ha tentato di rianimare il figlio, ma il giovane era ormai già morto.

Gli esami forensi hanno confermato la causa del decesso.

I genitori del giovane hanno confermato che Piyawat ha approfittato delle vacanze scolastiche per chiudersi in casa a giocare. Hanno aggiunto, inoltre, che il ragazzo restava sveglio per giocare anche di notte.

