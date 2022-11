Adolescente uccide una 13enne e fa una videochiamata all'amica: «Aiutami a sbarazzarmi del cadavere»

Un adolescente di 16 anni ha ucciso una ragazzina di 13 e poi ha confessato tutto a una sua amica in videochiamata. Joshua Cooper, è stato arrestato a Bensalem, nello stato della Pennsylvania, negli Stati Uniti, dopo la denuncia fatta dalla stessa amica. La giovane, vedendo il cadavere dal video, ha subito allertato le autorità.

Il 16enne ha chiamato l'amica subito dopo il delitto, il giovane chiedeva aiuto per trovare un modo per nascondere il cadavere ma la ragazza è rimasta sotto choc e ha avvertito la madre che di conseguenza ha chiamato i soccorsi. Una volta sul posto la polizia non ha trovato il giovane che si era dato alla fuga, ma è riuscito a rintracciarlo poco dopo.

L'adolescente ha spiegato che si era trattato di un incidente, i due erano a casa del giovane che voleva mostrare alla 13enne la pistola del padre. Maneggiando l'arma però è partito un colpo, rivelatosi poi fatale per la ragazza. La giovane è stata trovata dentro la casa dell'adolescente ormai priva di vita, nonostante l'arrivo dei soccorsi per lei non c'è stato nulla da fare.

L'amica ha raccontato di aver ricevuto la videochiamata dall'assassino, il ragazzo le ha chiesto aiuto su come sbarazzarsi di un cadavere ma inizialmente ha pensato fosse uno scherzo. Quando poi ha girato la videocamera inquadrando le gambe e i piedi del cadavere ha capito che era una cosa seria e ha chiesto aiuto alla madre. Ora i 16enne è stato arrestato e rinchiuso in un carcere minorile.