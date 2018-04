Eurocontrol in tilt, rischio ritardi per il 50% dei voli continentali

Un problema ai sistemi informatici dell'agenzia Eurocontrol sta mettendo a rischio la regolarità di quasi la metà dei voli europei. A lanciare l'allarme è la stessa Eurocontrol, che sul suo sito parla di un problema tecnico legato allo Enhanced Tactical Flow Management System, cioè il sistema che regola il flusso di voli in tutta Europa. Anche se non ci sono conseguenze sulla sicurezza' sui 29.500 voli programmati oggi sulla rete europea circa la metà potrebbe avere un ritardo a causa dell'interruzione del sistemà. Al momento è stato identificato il problema con il sistema Etfms e sono in corso azioni per tornare alle normali operazionì, che dovrebbero riprendere, assicura Eurocontrol, entro questa sera.

Martedì 3 Aprile 2018, 17:05 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 18:47

