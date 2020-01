Aereo costretto ad atterraggio d'emergenza svuota il carburante in volo: il liquido si riversa su due scuole, diciassette bambini colpiti

Un boeing 777 della Delta Airlines partito da Los Angeles e diretto a Shanghai ha dovuto far ritorno d'emergenza all'aeroporto di partenza per problemi al motore. Nel corso del volo è stato costretto a scaricare del carburante per ridurre il peso dell'aereo che si è riversato sopra due scuole elementare. I vigili del fuoco e i paramedici sono dovuti intervenire per prestare cure a diciassette bambini e a nove adulti presenti dentro la struttura.



Le due scuole elementari di Los Angeles e Cudahy, in California, hanno dovuto far fronte alla presenza di fumi nocivi che hanno provocato irritazione cutanea a bambini e operatori scolastici. Nessuna delle 23 persone coinvolte è stato portato in ospedale.



Il Distretto scolastico unificato di Los Angeles ha affermato che le due scuole hanno immediatamente chiamato i paramedici quando bambini e personale presenti nei campi da gioco all'esterno hanno riferito di essere stati investiti dal carburante inalando fumi. Ultimo aggiornamento: 10:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA