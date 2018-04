Sabato 28 Aprile 2018, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 17:17

Un aereo costretto ad atterrare in tutta fretta per un guasto a bordo. Il pilota riesce miracolosamente a portare a terra il velivolo dribblando tra le auto lungo una delle strade più trafficate di Calgary in Canada. Salvi i sei passeggeri e i due membrdi d'equipaggio.La polizia sta investigando per ricostruire la dinamica e per capire se ci sia stata una effettiva emergenza ed eventualmente responsabilità. L'aereo è stato sequestrato. Il pilota è statop elogiato dalla compagnia per il sangue freddo avuto e per l'atterraggio perfetto, anche se insolito.