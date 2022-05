Aereo cinese precipitato, le scatole nere: «Fatto cadere intenzionalmente da qualcuno in cabina»

Il Boeing cinese precipitato il 21 marzo con a bordo 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio è stato fatto precipitare intenzionalmente. A rivelare il primo verdetto delle scatole nere è il Wall Street Journal. L'aereo è caduto per scelta di qualcuno che si trovava nella cabina.

Aereo caduto in Cina, come è precipitato: dalla velocità del suono all'impatto che ha provocato 49.117 pezzi

Le analisi delle scatole nere

Resta da chiarire se si sia trattato di un pilota oppure di un intruso. L'aereo viaggiava ad alta quota: poi l'improvviso cambiato di rotta e lo schianto che non è stato preceduto da nessun mayday. Uno schianto avvenuto quasi alla velocità del suono dopo una picchiata del tutto anomala per un aereo di linea.

L'impatto

L'impatto letale è avvenuto sulle colline di Wouzhou. In una zona difficile da raggiungere da parte dei soccorritori. La dinamica era apparsa fin da subito alquanto misteriosa: quando da terra avevano provato a contattare il pilota e il primo ufficiale per capire come mai l'aereo avesse cambiato rotta e stesse scendendo in maniera anomala, nessuna risposta. Si è trattato del disastro aereo più grave degli ultimi 28 anni in Cina.