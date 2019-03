Aereo caduto, anche Trump blocca i Boeing 737 Max: «Stop immediato». Problema scatola nera

Alla fine anche Donald Trump ha ceduto annunciando che fermerà i voli del Boeing 737 Max 8 e 9 dopo l'incidente in Etiopia. Intanto si è appreso che in almeno due casi, il pilota automatico del Boeing 737 Max 8, sotto accusa dopo l'incidente all'Ethiopian Airlines e messo a terra da enti aeronautici e compagnie aeree di mezzo mondo, ha dato problemi e ha iniziato a far perdere rapidamente quota al velivolo, tanto da obbligare i piloti a disinnescarlo.



Gli equipaggi, i cui casi sono stati segnalati e archiviati in un database della Nasa, sono anonimi, come lo sono i vettori che lo hanno segnalato e i luoghi dove sono avvenuti.



I casi sono però stati riportati dall'Independent. In uno di questi casi - scrive il quotidiano - il capitano, appena inserito l'autopilota, ha immediatamente segnalato «scendiamo». Pochi minuti dopo la scatola nera ha registrato un audio di uno dei piloti che gridava: «Non cadere! Non cadere!», dopo di che il pilota automatico è stato disinnescato. In un altro caso segnalato, il copilota ha riferito che, appena inserito l'autopilota, il muso dell'aereo si è rivolto all'ingiù e si è iniziato a perdere quota per 400-500 metri al minuto.



Boeing: fiducia sul 737 Max. Boeing continua ad avere assoluta fiducia sul 737 Max. «Comunque dopo consultazioni» con le autorità americane e nel mondo «Boeing ha raccomandato, per abbondanza di precauzione e per rassicurare il pubblico, alla Faa la temporanea sospensione dell'intera flotta di 371 velivoli 737 Max». Lo afferma Boeing in una nota, sottolineando di sostenere la decisione.

per "mancanza del software necessario" ad analizzarle, ha annunciato un portavoce. I due registratori di volo sono stati danneggiati nello schianto e l'estrazione dei dati appare complesso. L'Etiopia aveva annunciato di volerli inviare in Europa perché non ha la tecnologia necessaria.