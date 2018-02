Aereo da turismo si schianta sulle Alpi, tre morti: tra le vittime un bimbo di 10 anni

Domenica 18 Febbraio 2018, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 12:20

Dramma in Francia. Tre persone, due adulti e un bambino di 10 anni, sono morti nello schianto di un aereo passeggeri avvenuto ieri nel Massiccio del Giura, a nord delle Alpi in Francia.Secondo quanto ha riferito la gendarmeria. il velivolo era decollato da Toussus-le-Noble, negli Yvelines, e si stava dirigendo verso Annemasse, in Alta Savoia.Sabato «intorno alle ore 17, la gendarmeria è stata informata del possibile incidente di un aereo passeggeri a Saint-Laurent-la-Roche» nel Massiccio del Giura, si legge in una dichiarazione.Alle 0:15 sono stati localizzati i relitti dell'aereo e «sono stati scoperti i cadaveri di una coppia e un bambino di 10 anni di nazionalità francese», afferma ancora la nota, senza fornire dettagli sulle cause dell'incidente.