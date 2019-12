Aereo atterra con il motore in fiamme, passeggeri non informati per evitare il panico

Un aereo della compagnia aerea United Airlines che stava volando da San Diego a Chicago è atterrato per un'emergenza all'aeroporto di Albuquerque, New Mexico, dopo aver avuto problemi con un motore.

Un passeggero di nome Thomas Chorny ha registrato dal suo sedile le fiamme di fuoco che uscivano dall'elica danneggiata, ma ha preferito non informare gli altri passeggeri su ciò che stava accadendo per non creare panico a bordo.

Il video dell'atterraggio di emergenza>

«È strano essere seduti lì e pensare: E se fosse la fine?. Stare lì e accettare che questo potenziale destino è una possibilità e non dire nulla alle persone che dormono intorno a te. Non c'è bisogno di spaventarli, sono una persona abbastanza calma, ma mi ci è voluto un po' di tempo per smettere di tremare», ha scritto Thomas che ha pubblicato il video sul suo account Twitter poco dopo essere atterrato.



