Aereo colpito da un fulmine, sette feriti e atterraggio d'emergenza a Washington. «In cabina vetri rotti e cibo ovunque»

Sette persone sono state ricoverate in ospedale dopo che un volo Lufthansa Airlines da Austin a Francoforte ha effettuato un atterraggio di emergenza a Washington dopo essere stato colpito da un fulmine: l'aereo è "precipitato" a 1.000 piedi e, nonostante questo, il segnale della cintura di sicurezza «era spento». Lo riportano diversi passeggeri, terrorizzati, che sono stati circondati da "vetri rotti" dopo che il volo Lufthansa 469 è stato colpito da una turbolenza mentre sorvolava il Tennessee. Il volo è atterrato all'aeroporto internazionale di Washington-Dulles intorno alle 21:00, appena tre ore dopo il decollo per la Germania. Sette passeggeri sono rimasti feriti. Un passeggero, che ha parlato in forma anonima con il Washington Post, ha detto che il cibo «è volato in aria, colpendo il soffitto dell'aereo».

Seven people are hospitalized as flight makes emergency landing after LIGHTNING strike https://t.co/RsEhlM3AAp — Daily Mail Online (@MailOnline) March 2, 2023

Un altro passeggero ha raccontato di essere stato "gravemente ferito", mentre sanguinava pesantemente. Un'altra persona la cui sorella e cognato erano sul volo ha detto che era stato «eccezionalmente spaventoso, tra urla e ferite multiple», secondo quanto riporta The Sun.

La compagnia aerea ha offerto ai passeggeri un link per richiedere un rimborso dopo che Ashley, un passeggero furioso, ha scritto su Twitter: «Molti dei nostri piani sono stati compromessi, i nostri vestiti sono rovinati e sicuramente ci aspettiamo molto di più di un semplice hotel stasera. Vorremmo ottenere aiuto immediato e un risarcimento per il catastrofico incidente». La compagnia aerea ha fornito sistemazioni alberghiere per i passeggeri.