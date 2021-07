Covid, 9 positivi sul volo di ritorno da Malta: tutti i passeggeri in quarantena. In isolamento anche chi ha il Green pass

Sono 9 i passeggeri risultati positivi al Covid nel volo di ritorno da Malta che aveva a bordo 70 persone sbarcate all'Aeroporto internazionale d'Abruzzo. Per precauzione, la task force regionale, ha messo in isolamento fiduciario tutti i passeggeri, compresi quelli mutiti di Green pass, poiché in contatto diretto con i positivi. A riferilo all'ANSA è stato il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, che ha voluto il servizio di screening in aeroporto, poi disposto dal governatore Marco Marsilio con un'ordinanza che impone il test a tutti coloro che arrivano da Malta, Regno Unito e Spagna.

Pescara, quarantena per i passeggeri

Su 70 passeggeri, in 65 si sono sottoposti a test, mentre gli altri cinque hanno rifiutato avendo il Green Pass. I nove positivi sono tutti giovani, asintomatici o paucisintomatici. Stamani sono stati eseguiti altri tamponi sui passeggeri del volo proveniente da Londra.

«La Regione Abruzzo e la task force per l'emergenza - afferma Albani - hanno adottato una misura che va nella direzione giusta. Questa operazione ha portato subito i primi risultati. Il virus sta tornando a livelli di diffusione importanti. Per precauzione abbiamo deciso di disporre l'isolamento fiduciario di 14 giorni per tutti i passeggeri, a prescindere dal Green pass. Fortunatamente siamo riusciti a intercettare subito i positivi. Stiamo cercando di stroncare sul nascere eventuali focolai. Ora partiranno le attività di tracciamento dei contatti».