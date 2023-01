Aereo perde contatto radio e scatta l'allarme, decollo immediato per 2 Eurofighter: cosa è successo

Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare sono decollati in servizio d'allarme dalla base aerea di Istrana lunedì pomeriggio, perché un velivolo civile Cessna 525 decollato da Palma di Mallorca e diretto a Vienna aveva perso temporaneamente i contatti radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile.

Cosa è successo

L’intercettazione e la "visual identification" (VID), avvenuta nei cieli di Parma, è stata resa possibile grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale "guida caccia" da terra. «Scramble per 2 Eurofighter del 51° Stormo dell'Aeronautica Militare che nel tardo pomeriggio di oggi sono decollati per intercettare un aereo civile decollato da Palma di Mallorca e diretto a Vienna, che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo», si legge nel tweet pubblicato dal profilo ufficiale dell'Aeronautica. Dopo aver raggiunto il velivolo ed averlo scortato per un breve tratto, l'equipaggio dell’aereo civile ha ristabilito i contatti radio con gli enti del controllo del traffico aereo preposti.