Kazakistan, aereo precipita in decollo e si schianta contro edificio: almeno 14 morti

ALMATY Sono almeno 14 le persone morte in un incidente aereo che in Kazakistan ha visto coinvolto un velivolo della compagnia locale Bek Air con a bordo 95 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. L'aereo avrebbe perso quota poco dopo il decollo da Almaty e, secondo Kazinform, il velivolo - un Fokker 100 - ha così colpito una barriera per poi schiantarsi contro un edificio. I soccorritori, intervenuti immediatamente, stanno cercando di trarre in salvo alcune persone rimaste all'interno dell'aereo. I feriti sono almeno una trentina, 17 dei quali versano in gravi condizioni. L'aereo era diretto a Nursultan. L'incidente è avvenuto alle 7.22 ora locale.

Başın sag olsun Kazakistan 🇰🇿

Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. 🙏 Allah geride kalanlara sabır versin. pic.twitter.com/wGW27lOhrQ — Alper (@mertoglu89_) December 27, 2019

Ultimo aggiornamento: 08:09

