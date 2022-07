Aereo si schianta in mare a pochi metri dalla riva: paura in spiaggia, il video diventa virale

Un piccolo aereo che trainava uno striscione è precipitato in mare a pochi metri dalla riva della famosa Huntington Beach, nel sud della California. È successo mentre era in corso una gara tra giovani bagnini, che si è poi trasformata in un salvataggio vero e proprio. Il tutto, ripreso in un video poi diventato virale sui social. Il pilota è bordo ne è uscito praticamente illeso. Dopo lo schianto è stato portato in salvo e trasportato in ospedale per precauzione.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaiolo delle scimmie, colpiti anche i bambini: primi casi negli... CALIFORNIA Poliziotti uccidono a colpi di pistola afroamericano di 23 anni che... CALIFORNIA Mamma di 45 anni e la somiglianza con la figlia di 22: «Ci...

Aereo senza carburante chiede l'atterraggio d'emergenza. Il pilota: «Avevamo solo 40 minuti di autonomia»

“IT’S GOING IN THE WATER.” A lifeguard competition at California’s Huntington Beach turned into a real-life rescue as beachgoers witnessed a small plane crash into the water. The pilot was hospitalized with bumps and bruises. https://t.co/a0bF9pHZqa pic.twitter.com/uW4tednx4r — ABC News (@ABC) July 23, 2022

Aereo in mare, una testimone: «Una fortuna che non ci fossero bagnanti»

La mamma di uno dei bagnini presenti al concorso ha raccontato cosa è successo: «Ho sentito un tonfo e poi ho guardato la tenda e ho visto tutti i bambini correre. Grazie a Dio c'erano molti bagnini e nessuno nei pressi dello schianto», ha detto. I registri della Federal Aviation Administration mostrano che l'aereo è registrato presso la Van Wagner Aerial Media, una società nazionale di pubblicità di aeroplani. La società non ha voluto commentare l'accaduto. Il pilota è riuscito ad uscire da solo, poi è stato visto sul retro dell'ambulanza accorsa con un collare che gli sorreggeva il collo. I resti dell'aereo sono stati spinti fuori dall'acqua dalla corrente.