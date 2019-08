Un piccolo aereo è precipitato stamani nei pressi dell'ospizio del passo del Sempione, in Svizzera, come ha riferito all'agenzia Ats un portavoce della polizia cantonale vallesana, confermando un'informazione del Blick on line. Sarebbero tre le vittime dello schianto aereo, secondo quanto riferiscono fonti svizzere. L'incidente è avvenuto verso le 10.30.

Velivolo si schianta sul Passo del Sempione https://t.co/0soy4Cjdoa pic.twitter.com/o71jRsVudY — Ticinonews (@ticinonews) August 25, 2019

Domenica 25 Agosto 2019, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 17:10

