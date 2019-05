Aereo precipitato in Messico: pioggia, vento e nebbia le cause dell'incidente in cui sono morti 14 turisti

Lunedì 6 Maggio 2019, 22:15 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - Pioggia, vento e nebbia. Queste sarebbero state le cause dell’ incidente aereo che è costato la vita a 14 persone in Messico , nel pomeriggio di domenica. L’aereo era un Bombardier Challenger 601, il jet privato più grande in commercio. Il volo era partito da Las Vegas ed era destinato a Monterrey, in Messico. Il pilota aveva detto alla torre di controllo di Monterrey che il maltempo lo obbligava a salire di quota. Era progressivamente passato da 11 mila metri a 12 mila. Ma poi di colpo le comunicazioni si sono interrotte.In quel momento l’aereo sorvolava una zona montagnosa, a circa 200 chilometri dalla cittadina di Monclova e dal famoso parco nazionale Cuatro Cienegas, nello stato messicano di Cohauila.Il contatto con la torre di controllo di Monclova è stato perso nel pomeriggio di domenica, alle 16:30 locali. La ricerca è scattata subito, ma i resti dell’aereo sono stati trovati solo 12 ore dopo, lunedì. Le forze dell’ordine e gli esperti dell’aviazione civile messicana stanno ancora perlustrando una vasta zona intorno al luogo dell’impatto, nel tentativo di ricostruire cosa abbia causato la tragedia.A bordo del jet privato viaggiava un gruppo di uomini d'affari e turisti che tornavano a casa in Messico dopo un viaggio nella città Usa, nel Nevada, per assistere a quella che era stata definita la “sfida dell’anno”, fra il pugile messicano Canelo Alvarez e il newyorchese Daniel Jacobs.Alvarez aveva sfidato Jacobs per il titolo mondiale dei pesi medi della International Boxing Federation, e lo aveva vinto.