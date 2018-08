Aereo precipita in Messico, l'impresa del pilota-eroe che ha salvato la vita a 101 persone

Miracolo nell'incidente aereo in Messico: un jet bimotore di Aeromexico è precipitato pochi istanti dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel centro nord del Paese. A bordo del volo AM2431 c'erano 97 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Nessun morto, 85 i feriti, anche se preoccupano le condizioni di molti di loro: 47 quelli ricoverati in ospedale. In salvo anche due neonati, usciti dai resti della carlinga in braccio ai genitori. Un miracolo dovuto probabilmente all'abilità del pilota, il capitano Carlos Galván Meyran, che risulta fra i feriti più gravi, riuscito a riportare in posizione livellata fino all'impatto con il suolo il velivolo che si era appena staccato dalla pista e che è stato investito da una potente raffica di vento.

Mercoledì 1 Agosto 2018, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2018 13:07

Jose Rosas Aispuro, governatore dello stato di Durango, riporta testimonianze sul fatto che l'ala sinistra del bimotore abbia colpito per prima il terreno: a quel punto la situazione del jet appariva del tutto compromessa, ma il pilota è riuscito a raddrizzarlo portandolo poi a toccare il terreno (un prato a un chilometro dalla testata della pista) in assetto livellato e scivolando fino a fermarsi mentre la carlinha si spezzava in almeno tre parti.Fra le possibili cause dell'incidente si punta infatti sul fenomeno del wind shear, variazioni improvvise e violente della direzione del vento sia in senso laterale sia in senso verticale: folate micidiali per un aereo al decollo o all'atterraggio che vengono innescate dal maltempo. In quel momento infuriava sulla zona un temporale con grandinate.L'incendio è scoppiato subito dopo l'impatto con il suolo e anche in questo caso si può parlare di una circostanza estremamenta fortunata perché i serbatoi erano ancora pieni dopo quei pochi secondi di volo. Inoltre i passeggeri e lo stesso equipaggio erano ancora assicurati ai sedili dalle cinture, altra situazione che ha permesso di evitare vittime. E ancora: la carlinga si è spaccata in maniera netta in alcuni punti consentendo ai passeggeri di uscire senza ammassarsi ai portelli, anche quelli di emergenza.Se, come tutti sperano, i feriti riusciranno a farcela, si potrebbe ricordare il caso del volo US Airways 1549 che nel 2009 ammarò nell'Hudson a New York senza conseguenze per passeggeri ed equipaggio grazie all'abilità del pilota Chesley Burnett Sullenberger: una vicenda poi diventata film con Sully, diretto da Clint Eastwood.L'Embraer-190 dell'Aeroméxico, in attività da 10 anni, ieri verso le 16 era diretto a Città del Messico dopo il decollo dalla pista dall'aeroporto della città di Victoria de Durango, nel Messico centrosettentrionale. «Confermiamo che non si sono avuti morti in questo triste incidente», ha comunicato via Twitter il governatore dello Stato di Durango, José Rosas Aispuro.La prima versione ufficiale dell'accaduto indica che l'aereo non è riuscito a realizzare completamente la manovra di decollo ed è caduto al suolo un chilometro circa dopo la fine della pista, incendiandosi. Residenti hanno segnalato che dal luogo dell'incidente si è subito levata nel cielo una colonna di fumo nero. Al riguardo Aispuro ha reso noto che «le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli, stava grandinando, c'era una tempesta di vento e per questo forse ad un certo punto il pilota ha voluto interrompere la manocra di ascesa, senza però riuscire».Alcuni passeggeri, intervistati dai media locali, hanno sostenuto che mentre stava per staccarsi dalla pista l'aereo ha avuto «uno strano movimento», dopodiché sono cominciati i problemi. Testimoni oculari hanno visto scendere da soli dal velivolo alcuni passeggeri che a piedi si sono diretti verso una vicina autostrada dove sono stati soccorsi prima da auto di passaggio, poi dalle ambulanze. Da parte sua il portavoce della Protezione civile dello Stato di Durango, Alejandro Cardoza, ha confermato che l'impatto con il suolo è avvenuto «fortunatamente in una zona aperta, lontano da case o edifici». Non si sa se fra i passeggeri vi fossero cittadini stranieri, mentre è confermato che fra i feriti c'era almeno una personalità politica messicana di rilievo: Rmulo Campuzano, segretario generale del comitato direttivo del partito Azione nazionale (Pan).