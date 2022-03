Soldati russi «demoralizzati» abbattono per errore un aereo della flotta di Putin: la rivelazione della spia britannica Sir Jeremy Fleming

I soldati russi in Ucraina, presi dallo sconforto per l'andamento negativo della guerra, avrebbero abbattuto accidentalmente un jet della propria flotta aerea. Lo ha svelato la spia britannica Sir Jeremy Fleming, capo della GCHQ (la principale agenzia di spionaggio del Regno Unito), che ha poi aggiunto che molti dei militari di Putin si stanno rifiutando di eseguire gli ordini assegnati. In un clima di paura e tensione, i consiglieri hanno paura a riferire al presidente le difficoltà sul campo di battaglia.

L'errore di calcolo sulla guerra

«Si ritiene che il gruppo Wagner, la compagnia militare privata con sospetti legami con il Cremlino, sia pronto a inviare un gran numero di personale in Ucraina per combattere al fianco dei russi - ha aggiunto la spia britannica -. È probabile che i mercenari Wagner vengano usati come "carne da cannone" per cercare di limitare le perdite militari russe». ​​«Sembra sempre più chiaro che Putin abbia valutato male la situazione» in Ucraina, ha detto Fleming. Lo zar avrebbe sottovalutato le conseguenze economiche dovute alle sanzioni dei Paesi occidentali e sopravvalutato le capacità dei suoi militari di assicurarsi una rapida vittoria.