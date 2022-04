Aereo da ricognizione russo viola lo spazio aereo svedese. Stoccolma: «Inaccettabile, agiremo contro»

È scontro tra Russia e Svezia. Un aereo da ricognizione russo ha violato lo spazio aereo svedese, secondo quanto annunciato dalla difesa di Stoccolma. È accaduto venerdì notte, quando il velivolo è passato a sud di Blekinge, in Svezia Meridionale. Si tratta del modello a elica del tipo AN-30, utilizzato per la ricognizione. Un episodio accaduto in un momento chiave, quando il Paese scandinavo sta valutando se entrare nella Nato.

