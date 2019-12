Aereo scomparso in Cile, avvistati i resti in mare

Avvistati in mare i resti dell'aereo scomparso in Cile. L'aeronautica militare cilena, infatti, ha reso noto di aver avvistato in mare alcuni resti dell'aereo militare C-130 Hercules scomparso dai radar con a bordo 38 persone, 35 militari e tre civili, decollato da Punta Arenas e diretto in Antartide. Lo riportano alcuni media cileni online.

I resti sono stati individuati dalla nave cilena Antartic Endeavour ad una trentina di chilometri dal punto dell'ultimo contatto radio con l'Hercules C-130.

