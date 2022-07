Aereo della compagnia low cost Spirit Airlines prende fuoco, fumo a bordo: terrore tra i passeggeri

Un aereo della Spirit Airlines , compagnia low-cost statunitense, ha preso fuoco al momento dell'atterraggio. Veniva dalla città di Tampa , in Florida . L'incidente è avvenuto, secondo quanto riporta l'aeroporto di Atlanta, alle 9.25 di domenica 10 luglio. I passeggeri hanno iniziato a urlare terrorizzati quando hanno visto fiamme e fumo a bordo.

APPROFONDIMENTI MONDO Aereo della compagnia low cost Spirit Airlines prende fuoco, fumo a... SOCIAL Voli cancellati, la provocazione di Sonia Bruganelli:... LA TECNOLOGIA Solar Impulse 2, l'aereo a energia solare in grado di restare...

Voli cancellati, la provocazione di Sonia Bruganelli: «Aspettare ore in aeroporto? No grazie, preferisco il mio jet privato». È bufera

I freni del carrello di atterraggio del volo Spirit Airlines 383 proveniente da Tampa, in Florida, si sono surriscaldati e hanno preso fuoco all'atterraggio all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta.

🚨At 925 am today, brakes in the landing gear of @SpiritAirlines flight 383 from Tampa ignited. @ATLFireRescue put out the fire and the aircraft was towed to gate D2 where passengers disembarked. There were no injuries reported and operations have not been impacted.

— Atlanta Airport (@ATLairport) July 10, 2022