Problemi alla dogana in tutti gli aeroporti americani. Il sistema elettronico per i controlli degli ingressi negli Stati Uniti è in tilt con file nella maggior parte degli scali. Lo riportano i media americani, parlando di forti ritardi. Non è chiaro a cosa i problemi elettronici siano legati.

Venerdì 16 Agosto 2019, 23:24 - Ultimo aggiornamento: 17 Agosto, 01:06

