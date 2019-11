Amsterdam, allarme dirottamento, polizia in azione a Schipol. «Passeggeri ed equipaggio in salvo»

Alcune fonti parlano di un possibile dirottamento in corso. Allarme all'aeroporto Schiphol di Amsterdam. La gendarmeria reale olandese, che non aggiunge ulteriori dettagli, sta al momento indagando su una situazione «sospetta» a bordo di un aereo nello scalo olandese. È quanto riporta l'account Twitter dello scalo, senza aggiungere ulteriori dettagli. Si tratta del volo AirEurope UX1094 diretto a Madrid, attualmente fermo al Gate D3. A bordo centinaia di persone. I media locali riferiscono che la gente sul posto parla di molte ambulanze. La Cnn parla di minaccia alla vita dei passeggeri. L'account Twitter della gendarmeria reale olandese dice che: «Passeggeri ed equipaggio sono in sicurezza a bordo. La ricerca in loco continua ancora», precisando che 27 persone sono state evacuate dall'aereo.

Diciottenne tenta di dirottare il Flixbus per Venezia, poi aggredisce gli agenti: arrestato

Procedura d'emergenza attivata. Sarebbe stato attivato l'allarme dirottamento dall'equipaggio dell'aereo in partenza dallo scalo di Schiphol, ad Amsterdam, dove al momento la gendarmeria reale olandese sta indagando per una situazione «sospetta». Lo scrive l'emittente olandese Nos.

Secondo il quotidiano De Telegraaf, le autorità olandesi per la gestione delle emergenze hanno avviato una procedura che generalmente si utilizza in caso di «incidente o evento grave con conseguenze rilevanti per la popolazione». I servizi di emergenza, tra cui un elicottero, stanno arrivando sulla scena e, secondo quanto riferito, diversi gate sono stati chiusi. Le foto condivise sui social media mostrano alcune aree dell'aeroporto isolate con il nastro della polizia.

I media olandesi parlano di un possibile tentativo di dirottamento all'aeroporto di Amsterdam, pur chiarendo che ancora non ci sono conferme. Lo riporta, tra gli altri, il Telegraaf.

Premier Rutte informato: «Stiamo cercando di capire». «Sta succedendo qualcosa, stiamo scoprendo cosa sta succedendo. Mi tengo informato». Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte, citato dai media locali, sull'allarme all'aeroporto di Amsterdam. «Spero che finisca bene», ha aggiunto.

Bloccato in Bangladesh tentativo di dirottamento di un aereo a Dubai



Il tweet della gendarmeria reale olandese che indica una situazione «sospetta» a bordo di un aereo all'aeroporto di Amsterdam Schiphol. È quanto riporta l'account Twitter dello scalo, senza aggiungere ulteriori dettagli.



Op dit moment onderzoeken wij een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op #schiphol. Nadere mededelingen volgen. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 6 novembre 2019

Passagiers en crew veilig van boord. Onderzoek ter plaatse duurt nog voort. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 6 novembre 2019

Ultimo aggiornamento: 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA