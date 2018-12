Affoga e decapita il figlio di 5 anni, poi lo mette in un sacco di plastica e lo getta nella spazzatura

Lunedì 3 Dicembre 2018, 18:53 - Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 18:55

e poi loUnaha ucciso suo figlio e poi ha cercato di nascondere il cadavere mettendolo in un sacchetto di plastica eo, come se fosse normale spazzatura. Ad accorgersi di quanto era accaduto è stato il padre del piccolo che, tornando a casa, si è trovato davanti la scena scioccante.L'uomo, che lavora come poliziotto, ha chiamato il numero delle emergenze e ha mostrato quello che c'era nello scantinato della sua abitazione di Houston negli Usa. Il papà ha raccontato di aver trovato il corpo di suo figlio nella spazzatura privo di testa, poi le ricerche hanno fatto rinvenire la testa del piccolo ed è stata individuata la scena del delitto. La mamma del bambino lo ha prima affogato nella vasca da bagno, poi lo ha accoltellato, infine gli ha tagliato la testa cercando di far sparire il corpo.La donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio ed è ora in attesa di processo, come riporta anche il Sun . La coppia aveva anche un'altra figlia, una ragazza di 13 anni, ma al momento non è chiaro se fosse in casa quando si è consumato il terribile delitto.