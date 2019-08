Affonda nelle acque di un fiume la BMW che gli avevano regalato i genitori, voleva una Jaguar

Martedì 13 Agosto 2019, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un attacco di rabbia, un ragazzo ha lanciato un'auto della BMW, che i genitori gli avevano regalato, nelle acque di un fiume indiano, perché avrebbe preferito ricevere in dono una Jaguar.Il fatto si è verificato a Yamuna Nagar in India e è stato documentato da un video che è stato, poi, pubblicato su Youtube.Nelle immagini è possibile vedere un gruppo di uomini a bordo di un'imbarcazione a motore che si reca sul luogo in cui il veicolo sommerso dall'acqua è bloccato. Sotto gli occhi di tanti curiosi, gli uomini hanno cercato di salvare l'auto impiegando anche una gru, tuttavia la macchina è affondata completamente.Secondo i media locali, il giovane, poi, forse pentito è tornato sul luogo dell'accaduto per salvare l'auto, ma ormai non c'era più nulla da fare.