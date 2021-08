Afghanistan, allarme Al Qaeda e Isis: il Paese può tornare zona franca per il terrore

Sconfitto sul terreno l’Isis, dissolto il Califfato in Siria e Iraq, ecco che riemerge con prepotenza la minaccia terroristica in Afghanistan, là dove tutto era cominciato. Chi si ricorda più l’espressione coniata dalla Casa Bianca: gli Stati Canaglia. L’Afghanistan, tomba di tre imperi (britannico, russo e adesso americano), nel 2001 era il primo Stato guidato da leader che apertamente davano protezione a un’organizzazione terroristica come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati