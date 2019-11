Afghanistan, bomba vicino a una scuola: morti otto ragazzi tra i 10 e 15 anni

Una bomba probabilmente destinata a colpire le forze di sicurezza afghane, posizionato lungo la strada che porta a una scuola. L'esplosione e la morte di otto ragazzi innocenti. Avevamo tra i 10 e i 15 anni di età, rimasti uccisi nella provincia nord-orientale di Takhar, in Afghanistan. Lo riferiscono autorità locali. Il capo della polizia provinciale Sayed Mehraj Sadat, ha detto che l'ordigno era probabilmente destinato a colpire le forze di sicurezza afghane. Nessuno ha per ora rivendicato la responsabilità dell'attacco.



Le autorità locali ritengono che l'attentato sia attribuibile ai talebani attivi nella provincia di Takhar, in particolare nel distretto di Darqad, dove è avvenuta l'esplosione. A ottobre, i talebani hanno lanciato attacchi su vasta scala in diversi distretti, tra cui il capoluogo Taluqan, e sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza afghane. I colloqui di pace durati per circa un anno tra Stati Uniti e talebani si sono conclusi a settembre, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato «morto» un accordo all'epoca apparentemente imminente. Ultimo aggiornamento: 14:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA